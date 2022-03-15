Çorum FK’ya destek için Fransa’dan geldi
Çorum FK, Pazar günü, Bodrumspor’la sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Fransa’da yaşayan Kaan Başceyhan, Çorum FK’ya destek için Çorum’a geldi.
Spor 15.03.2022, 22:39 15.03.2022, 23:47
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi, fetöcü hainler tarafından, kafasına 2 el ateş edilip, “öldü” diye bırakılan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, hemşerimiz Turgut Aslan’ın da yeğeni olan Kaan Ceyhan, sırf Çorum FK-Bodrumspor maçını izlemek üzere geldiğini belirtirken, Fransız arkadaşı Kevin Merz ve Çorumlu arkadaşı Özden Tayoğlu ile birlikte, dünkü antrenmanı izledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunan Kaan Başceyhan, kırmızı-siyahlılara başarı diledi.
Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe de, Kaan Başceyhan’a teşekkür edip, imzalı Çorum FK forması hediye etti.
(Rıfat KARA)
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