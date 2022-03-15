Çorum FK’ya destek için Fransa’dan geldi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, fetöcü hainler tarafından, kafasına 2 el ateş edilip, “öldü” diye bırakılan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, hemşerimiz Turgut Aslan’ın da yeğeni olan Kaan Ceyhan, sırf Çorum FK-Bodrumspor maçını izlemek üzere geldiğini belirtirken, Fransız arkadaşı Kevin Merz ve Çorumlu arkadaşı Özden Tayoğlu ile birlikte, dünkü antrenmanı izledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunan Kaan Başceyhan, kırmızı-siyahlılara başarı diledi.

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe de, Kaan Başceyhan’a teşekkür edip, imzalı Çorum FK forması hediye etti.

(Rıfat KARA)