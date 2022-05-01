ÇORUM FK’YA BİR SOĞUK DUŞ DAHA: 2-2

PENBE’DEN ROTASYON

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, önceki hafta, Niğde Anadolu FK’ya 5-2 yenildikleri maçın ilk 11’inden Mertcan Aşçı, Recep Türköz, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz’ü kulübeye çekerken, yerlerine İsmet Benli, Aykut Akgün, Volkan Okumak ve Batuhan Er’i sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Berkay Can Değirmencioğlu’nun yerine ise ilk 11’de Sefa Akın Başıbüyük yer aldı.

2-0’I KORUYAMADI

Ligde kalma mücadelesi veren Adıyaman FK karşısında, ilk yarıyı 45.dakikada Halil İbrahim Sönmez’in attığı golle 1-0 önde tamamlayan Çorum FK, ikinci yarıya etkili başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 53.dakikada Mehmet Akyüz’ün golüyle farkı ikiye çıkarttı.

İkinci yarısı yağmur altında oynanan maçta, 63.dakikada Muhammet Akpınar’ın golüyle farkı bire indiren Adıyaman FK, 6 dakikalık uzatma süresinin 3. Dakikasında, Kerem Çalışkan’ın golüyle beraberliği sağladı. Çorum FK’da, Atakan Akkaynak 90+3.dakikada, çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Golden sonra, şiddetli yağmur nedeniyle hakem maçı durdururken, yağmurun dinmesinden sonra başlayan maç, 2-2 bitti.

Bu sonucun ardından, Çorum FK puanını 62’ye yükseltmesine rağmen, normal sezonun son haftasına 8.sırada ve play-off potasının 1 puan gerisinde girdi. Adıyaman FK ise puanını 38’e yükseltti.

Öte yandan, Çorum FK, maç için Atatürk Stadı’na giderken, Adıyamanlı taraftarların yumurtalı saldırısına uğradı. Kırmızı-siyahlı kafile, stada güçlükle ulaşırken, taraftarların kafileyi taşıyan otobüse adeta yabancı madde yağdırdıkları kaydedildi.

Normal sezonun son maçında, Cumartesi günü Afjet Afyonspor’u konuk edecek olan Çorum FK, kazansa bile, Vanspor ve Bayburt Özel İdare’nin alacağı sonuçları bekleyecek.