Çorum FK’ya bir destek de CHP Meclis Grubu’ndan

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tuncay Yılmaz, “Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla Play-Off potası ile olan puan farkını 1'e indiren Çorum Futbol Kulübü, pazar günü belki de sezonun en önemli maçında 1461 Trabzon FK’yı konuk edecek.

Sayın Fatih Özcan’ın ayrılmasına rağmen tüm şartlarını zorlayarak bu noktaya getirdiği takımımıza hemen herkesin, her kesimin sahip çıkması su götürmez bir zorunluluk haline dönüştü.

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüze bu süreçte destek vermeyi bu şehre olan sevda ve vefamızın ölçüsü olarak görüyoruz.

Valisinden milletvekiline, belediye başkanlarından, bürokratına, işadamından esnafına her kesimin memleket davası bilinciyle hareket ederek, takımımızı yalnız bırakmamaları, başarıya giden yolda en önemli etken olacaktır.

Bu görüşlerimiz ışığında, CHP Meclis Grubu olarak Kırmızı-Siyah sevdamızı yalnız bırakmamak adına pazar günkü maçta tribündeki yerimizi alacağımızı, bununla birlikte 100 bilet alarak özellikle genç taraftarlarımızı misafir istediğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Aynı hassasiyetin, toplumun tüm kesimleri tarafından gösterilmesi ve binlerce sevdalının tribünde galibiyet coşkusunu birlik-beraberlik içerisinde yaşaması en büyük beklentimiz.

Yüreğimizle, dualarımızla takımımızın yanındayız” dedi.