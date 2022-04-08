Çorum FK’ya bir destek de CHP Meclis Grubu’ndan
Pazar günkü kritik 1461 Trabzon FK maçı öncesinde, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in, galip gelmesi halinde 10 bin lira prim vereceğini açıkladığı Çorum FK’ya, bir destek de CHP Belediye Meclis Grubu’ndan geldi. Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Pazar günkü zorlu maçta tribündeki yerlerini alacaklarını belirtirken, 100 adet de bilet alacaklarını açıkladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tuncay Yılmaz, “Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla Play-Off potası ile olan puan farkını 1'e indiren Çorum Futbol Kulübü, pazar günü belki de sezonun en önemli maçında 1461 Trabzon FK’yı konuk edecek.
Sayın Fatih Özcan’ın ayrılmasına rağmen tüm şartlarını zorlayarak bu noktaya getirdiği takımımıza hemen herkesin, her kesimin sahip çıkması su götürmez bir zorunluluk haline dönüştü.
Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüze bu süreçte destek vermeyi bu şehre olan sevda ve vefamızın ölçüsü olarak görüyoruz.
Valisinden milletvekiline, belediye başkanlarından, bürokratına, işadamından esnafına her kesimin memleket davası bilinciyle hareket ederek, takımımızı yalnız bırakmamaları, başarıya giden yolda en önemli etken olacaktır.
Bu görüşlerimiz ışığında, CHP Meclis Grubu olarak Kırmızı-Siyah sevdamızı yalnız bırakmamak adına pazar günkü maçta tribündeki yerimizi alacağımızı, bununla birlikte 100 bilet alarak özellikle genç taraftarlarımızı misafir istediğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
Aynı hassasiyetin, toplumun tüm kesimleri tarafından gösterilmesi ve binlerce sevdalının tribünde galibiyet coşkusunu birlik-beraberlik içerisinde yaşaması en büyük beklentimiz.
Yüreğimizle, dualarımızla takımımızın yanındayız” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22