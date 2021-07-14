Çorum FK’ya Altınordu’dan genç kan

Yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Çorum FK, Altınordu’nun genç yeteneklerinden, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Sabrican Vural’ı kadrosuna kattı.

Altınordu’nun altyapısında yetişen ve geçen sezonu Erzincanspor’da kiralık olarak geçiren Sabrican Vural, Erzincan ekibinde, 4’ü ilk 11’de olmak üzere 26 lig maçında 554 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 44 dakika süre aldı. Ligde 2 golü bulunan genç futbolcu, 1’ü kupada olmak üzere 5 sarı kart gördü.

3 YILLIK İMZA

Çorum FK’nın geleceğe de yatırım olarak 3 yıllık imza attırdığı Sabrican Vural’ın başka bir kulübe transferinden Altınordu’ya yüzde 40 pay verileceği belirtildi.

Sabrican Vural, geçen sezon Erzincanspor’un Çorum FK ile Çorum’da 2-2 berabere kaldığı maçta 70.dakikada oyuna girerken, ikinci yarıda Erzincan’da oynanan maçta ise süre alamadı.

(Hüseyin AŞKIN)

