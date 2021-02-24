Çorum FK’ya 6 bin lira ceza!

Çorum Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta sahasında İnegölspor’la oynadığı maçta “mensuplarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Hukuk Müşavirliği’nce PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK da, Çorum FK’ya bu nedenle 6 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Çorum FK’nın gruptaki rakiplerinden Sarıyer’e, Ergene Velimeşe maçında “protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık” nedeniyle 12 bin lira, “protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık” nedeniyle de 6 bin lira para cezası kesti.

(Spor Servisi)