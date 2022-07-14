Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Yeni sezonda 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK’nın teknik direktörü belli oldu. Başkan Oğuzhan Yalçın, Brezilya asıllı, Türk vatandaşı ve eski milli futbolcu Mert Nobre ile prensip anlaşmasına vardı.

Kurban Bayramı öncesinde, Bahaddin Güneş’le imzanın eşiğinden dönen Başkan Oğuzhan Yalçın, teknik direktör adayları arasında yaptığı eleme sonucu sayıyı ikiye kadar düşürdü. Geçen sezon Ankara Demirspor’u çalıştıran Ersin Aka ve Mert Nobre arasında kalan Oğuzhan Yalçın, tercihini Mert Nobre’den yana kullandı.

Brezilya’da bulunan Mert Nobre’nin, Türkiye’ye ancak yarın gelebileceği belirtilirken, bu nedenye bugün yapılması gereken sezonun ilk antrenmanı yarına alındı. 1 sezonluğuna anlaşılan Nobre, 16 Temmuz’da yapılacak sezonun ilk antrenmanında takımın başında yer alacağı açıklandı.

Mert Nobre, antrenörlük kariyerinde, Akhisarspor ve Hatayspor’da yardımcı antrenörlük, Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük, Altay’da yardımcılık ve sonrasında teknik direktörlük yaptı.

(Hüseyin AŞKIN)

