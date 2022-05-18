Çorum FK’nın yeni sahibi artık Murat Yıldırım

Kulübün satışı için resmi teklif sunan tek isim olan takım kaptanı Murat Yıldırım, Hollanda’dan Türkiye’ye gelirken, bugün yapılan son görüşmelerin ardından, taraflar imza için masaya oturdu. Çorum FK adına Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve kulüp muhasebecisi Hasan Eker, kulübün yeni sahibi olarak da Murat Yıldırım imzaları attılar.

Kulübün yol haritası, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

(Hüseyin AŞKIN)

