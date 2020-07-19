Çorum FK’nın yeni müdürü Yıldırım
Çorum Futbol Kulübü’nde, Cuma günü Samet Çelenk’in istifasıyla boşalan kulüp müdürlüğü görevine Çorum FK Store’nin müdürlük görevini de yürüten Özgür Yıldırım’ın getirildiği açıklandı.
Spor 19.07.2020, 18:01
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Çorum Futbol Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulüp Müdürlüğü görevini yürüten Samet Çelenk Çorum Belediyesi’ndeki görevine geri dönmüştür. Kendisine, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.
Samet Çelenk’ten boşalan kulüp müdürlüğüne ise Özgür Yıldırım getirilmiştir. Kendisine yeni görevinden başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
(Spor Servisi)
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