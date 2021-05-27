Çorum FK’nın yeni hocası Aykan Atik

Çorum FK’nın yeni sezondaki teknik direktörü belli oldu. Biten sezonda Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’i çalıştıran 50 yaşındaki Aykan Atik’le 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

AYKAN ATİK KİMDİR

28 Aralık 1971 Ankara-Çankaya doğumlu olan Sinan Atik, eski bir futbolcu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde, Silifkespor, Kayseri Erciyesspor, Gebzespor, Kardemir Karabükspor, Pendikspor, Cizrespor, Boluspor, Aksarayspor, Kozanspor ve Çankaya Gençlikspor formaları giyen Aykan Atik, 2005’te futbolculuk kariyerini noktalarken, toplamda 177 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol kaydetti.

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 2007’den beri antrenörlük yapan Aykan Atik, Gebzespor, Gümüşhanespor, Ankaragücü, Hacettepe, tekrar Ankaragücü, Çubukspor, Etimesgut Belediyespor ve en son bu sezon Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’i çalıştırdı.

Sezona Amed Sportif Faaliyetlerde başlayan Aykan Atik, 30.haftada iç sahada Afyonspor karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası istifa etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Aykan Atik nezaretinde çıktığı 30 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi alırken, attığı 44 gole karşılık kalesinde 39 gol gördü.

(Spor Servisi)

