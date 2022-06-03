Çorum FK’nın U15’leri, Sarıyer karşısında yarı final bileti arıyor
Spor 03.06.2022, 00:30
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Gözünü Türkiye şampiyonluğuna diken Çorum FK’nın U15’leri final yolundaki ilk randevusuna bugün Kırşehir’de çıkıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Lig Türkiye Şampiyonası çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. 3.Grup’ta şampiyon olarak adını finallere yazdıran Çorum FK U15 takımı bugün Kırşehir’de İstanbul temsilcisi Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Ahi Stadyumu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 15.00’de başlarken, mücadeleyi Kırşehir bölgesi hakemlerinden Osman Köksaldı yönetecek.
(Rıfat KARA)
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