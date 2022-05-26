Çorum FK’nın son muhtemel rakibi İskenderunspor oldu

3.Lig 1.ve 3.gruplardan sonra, 2.grubun da play-off finali oynandı. İskenderunspor’la Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Ankara Ermayan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta sonucu penaltılar belirledi. Böylece, 3 grupta da play-off final maçları penaltılara kalmış oldu.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayan İskenderunspor, 2.Lig’e yükselen taraf oldu. Ödül töreninde, Çorum FK’nın eski futbolcularından Emre Gemici’nin takımı İskenderunspor A.Ş.’ye kupasını TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez verdi.

Bu karşılaşma ile birlikte, TFF 3.Lig’de play-off maçları tamamlanırken, 1.gruptan Arnavutköy Belediyespor, 3.gruptan da Fethiyespor play-off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükselmiş ve Çorum FK’nın yeni sezondaki muhtemel rakipleri arasındaki yerlerini almışlardı.

(Hüseyin AŞKIN)

