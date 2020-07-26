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Çorum FK’nın muhtemel rakipleri arasına girdiler

Antalya’da oynanan TFF 3.Lig 1.Grup Play-Off finalinde 68 Aksaray Belediye’yi 2-1 yenen Anagold 24 Erzincanspor 2.Lig’e yükseldi.

Spor 26.07.2020, 18:56
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Çorum FK’nın muhtemel rakipleri arasına girdiler

Cumartesi günü Glorıa Sports Arena’da oynanan ve Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Şeker’in yönettiği maçta Anagold 24 Erzincanspor’la 68 Aksaray Belediyespor karşılaştı. Çorum FK’nın eski futbolcularından Mümin Talip Pazarlı ve Hüseyin Erol’un ilk 11’de görev aldığı Anagold 24 Erzincanspor, Aksaray temsilcisini 14.dakikada Mustafa Ethem Erboğa ve 80.dakikada Uğurcan Bekçi’nin golleriyle 2-1 yenip Çorum FK’nın da mücadele ettiği TFF 2.Lig’e yükseldi. 68 Aksaray Belediyespor’un maçtaki tek golü 90+2.dakikada Fuat Yaman’dan geldi.

Maçtan sonra düzenlenen törende Anagold 24 Erzincanspor’a kupasını TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı izledi.

(Spor Servisi)

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