Çorum FK’nın maçlarını 32.860 biletli seyirci izledi

Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geride bırakan Çorum FK, biten 2021-2022 Sezonunda oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi alırken, topladığı 65 puanla ligi 7.sırada kapattı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçların 19’unu iç sahada, 19’unu ise deplasmanda oynadı. İç sahadaki 19 maçın 17’si seyircili, 16.haftadaki İnegölspor ve 36.haftadaki Niğde Anadolu FK maçları, kırmızı-siyahlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

32.860 BİLETLİ SEYİRCİ

Kulüpten alınan bilgilere göre, Çorum FK’nın iç sahada oynadığı 17 maçta toplam 32.860 adet bilet satıldı. Maç başına resmi seyirci sayısı ise 1.933 olarak gerçekleşti.

Çorum’un merkez nüfusunun 298.796, ilçelerle birlikte kent nüfusunun ise 526.282 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan Çorum Şehir Stadyumu’nun maş başına doluluk oranı yüzde 12.89 olarak gerçekleşiyor. Yani, Çorum merkezden her 155 kişiden 1’i, ilçelerle birlikte bu rakam her 272 kişiden 1’i anlamına geliyor. Tabii, şehir dışından gelen taraftarlar olduğunu da unutmamak lazım.

REKOR SİVAS MAÇINA AİT

Çorum FK’nın evinde oynadığı 17 seyircili maçta, en çok bilet Sivas Belediye maçında satıldı. 10 Ekim 2021’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Sivas temsilcisinin 2-0 kazandığı 7.hafta maçını 4.057 biletli seyirci izledi.

En az bilet ise, 22 Ocak 2022’de, Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’la oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı 21.hafta maçında satıldı. Bu maçı, sadece 432 biletli seyirci izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

