Çorum FK’nın maçlarını 32.860 biletli seyirci izledi
2.Lig’de mücadele eden Çorum FK’nın 2021-2022 Sezonundaki 19 iç saha maçının 17’si seyircili oynanırken, bu maçlarda resmi olarak toplamda 32.860 bilet satıldı. Maç başına ortalama seyirci sayısı 1.933 olarak gerçekleşirken, 15 bin seyirci kapasiteli stadın tribünlerinin sadece yüzde 12.89’u doldu.
Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geride bırakan Çorum FK, biten 2021-2022 Sezonunda oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi alırken, topladığı 65 puanla ligi 7.sırada kapattı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçların 19’unu iç sahada, 19’unu ise deplasmanda oynadı. İç sahadaki 19 maçın 17’si seyircili, 16.haftadaki İnegölspor ve 36.haftadaki Niğde Anadolu FK maçları, kırmızı-siyahlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.
32.860 BİLETLİ SEYİRCİ
Kulüpten alınan bilgilere göre, Çorum FK’nın iç sahada oynadığı 17 maçta toplam 32.860 adet bilet satıldı. Maç başına resmi seyirci sayısı ise 1.933 olarak gerçekleşti.
Çorum’un merkez nüfusunun 298.796, ilçelerle birlikte kent nüfusunun ise 526.282 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan Çorum Şehir Stadyumu’nun maş başına doluluk oranı yüzde 12.89 olarak gerçekleşiyor. Yani, Çorum merkezden her 155 kişiden 1’i, ilçelerle birlikte bu rakam her 272 kişiden 1’i anlamına geliyor. Tabii, şehir dışından gelen taraftarlar olduğunu da unutmamak lazım.
REKOR SİVAS MAÇINA AİT
Çorum FK’nın evinde oynadığı 17 seyircili maçta, en çok bilet Sivas Belediye maçında satıldı. 10 Ekim 2021’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Sivas temsilcisinin 2-0 kazandığı 7.hafta maçını 4.057 biletli seyirci izledi.
En az bilet ise, 22 Ocak 2022’de, Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’la oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı 21.hafta maçında satıldı. Bu maçı, sadece 432 biletli seyirci izledi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31