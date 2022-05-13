Çorum FK’nın maçlarında fileler tam 99 kez havalandı
Çorum FK, biten sezonda oynadığı 38 maçta 58 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip ilk 15 dakikalarda sadece 2 gol atarken, 30.dakidan sonra rakip fileleri tam 49 kez havalandırdı. En çok golü son çeyrekte atan Çorum FK, bu periyotta 14 gol bulurken, yediği 41 golün 24’ünü ikinci yarılarda kalesinde gördü. Kırmızı-siyahlı ekibin, en golcü olduğu son periyot, aynı zamanda en çok gol yediği periyot da oldu. Çorum FK, son çeyrekte kalesinde 9 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekibin maçlarında, ilk yarılarda 38 gol atılırken, ikinci yarılarda fileler tam 61 kez havalandı.
Biten sezonda, 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve sezonu 65 puanla, play-off potasının 1 puan gerisinde, 7.sırada tamamlayan Çorum FK, 38 karşılaşmada 58 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, attığı gollerin 37’sini ikinci yarılarda, yediği 41 golün ise 24’ünü ikinci yarılarda yedi.
99 GOL
Çorum FK, sezon boyunca, 38 lig maçı oynarken, bu karşılaşmalarda tam 99 gol atıldı. Bu gollerin 58’i Çorum FK’dan, 41’i ise rakip takımlardan geldi.
90 dakikalık futbol maçı, 15’er dakikalık 6 periyoda bölündüğünde, atılan ve yenilen gollerin periyodik dağılımında, ilginç veriler ortaya çıkıyor. Genel olarak, Çorum FK’nın maçlarında, ilk yarıların sakin, ikinci yarıların ise bol gollü geçtiği göze çarpıyor.
İLK 15 DAKİKALARDA SADECE 5 GOL
En az gollerin, 1 ila 15.dakikalar arasındaki 1.periyotta atıldığı ve yendiği görülüyor. Kırmızı siyahlı ekip, bu periyotta sadece 2 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
16-30.dakikalar arasında, rakip fileleri 7 kez havalandıran Çorum FK, 8 gol yedi.
İLK YARIM SAATTEN SONRA COŞTU
Genel olarak, ilk yarım saatlik periyotta sadece 9 gol atabilen Çorum FK, 30.dakikadan itibaren ise adeta coştu. Kırmızı-siyahlı ekip, kalan 1 saatlik sürede, tam 49 gol attı. 31 ile 45.dakikalar arasında 12 gol atan Çorum FK, ikinci yarının ilk periyodunda da hızını kesmedi ve aynı şekilde devam etti. Kırmızı-siyahlılar, 46 ila 60.dakikalar arasındaki 4.perilotta da yine rakip fileleri 12 kez havalandırdılar.
SON ÇEYREKTE GOL YAĞMURU
61 ila 75.dakikalar arasında 11 gol kaydeden Çorum FK’nın en golcü olduğu periyot ise, 76 ila 90+ arasındaki 6.perioyot oldu. Son çeyrek dediğimiz 76 ila 90+.dakikalar arasında tam 14 gol atan Çorum FK, özellikle son haftalarda bulduğu son saniye golleriyle kritik puanlar topladı. Kırmızı-siyahlı ekibin maçlarında, son çeyrekte tam 23 gol atıldı. Bu gollerin 14’ü Çorum FK’dan, 9’u ise rakip takımlardan geldi.
Çorum FK, en çok golü son çeyrekte atarken, yine en çok golü de bu periyotta yedi. 31 ila 45.dakikalar arasında 6 gol yiyen Çorum FK, 46 ila 60.dakikalar arasında 7, 61 ila 75.dakikalar arasında da kalesinde 8 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, 14 golle en golcü olduğu son çeyrekte ise 9 gol yedi. Son çeyrek, Çorum FK’nın en çok gol yediği periyot olarak dikkat çekti.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29