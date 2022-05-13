Çorum FK’nın maçlarında fileler tam 99 kez havalandı

Biten sezonda, 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve sezonu 65 puanla, play-off potasının 1 puan gerisinde, 7.sırada tamamlayan Çorum FK, 38 karşılaşmada 58 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, attığı gollerin 37’sini ikinci yarılarda, yediği 41 golün ise 24’ünü ikinci yarılarda yedi.

99 GOL

Çorum FK, sezon boyunca, 38 lig maçı oynarken, bu karşılaşmalarda tam 99 gol atıldı. Bu gollerin 58’i Çorum FK’dan, 41’i ise rakip takımlardan geldi.

90 dakikalık futbol maçı, 15’er dakikalık 6 periyoda bölündüğünde, atılan ve yenilen gollerin periyodik dağılımında, ilginç veriler ortaya çıkıyor. Genel olarak, Çorum FK’nın maçlarında, ilk yarıların sakin, ikinci yarıların ise bol gollü geçtiği göze çarpıyor.

İLK 15 DAKİKALARDA SADECE 5 GOL

En az gollerin, 1 ila 15.dakikalar arasındaki 1.periyotta atıldığı ve yendiği görülüyor. Kırmızı siyahlı ekip, bu periyotta sadece 2 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

16-30.dakikalar arasında, rakip fileleri 7 kez havalandıran Çorum FK, 8 gol yedi.

İLK YARIM SAATTEN SONRA COŞTU

Genel olarak, ilk yarım saatlik periyotta sadece 9 gol atabilen Çorum FK, 30.dakikadan itibaren ise adeta coştu. Kırmızı-siyahlı ekip, kalan 1 saatlik sürede, tam 49 gol attı. 31 ile 45.dakikalar arasında 12 gol atan Çorum FK, ikinci yarının ilk periyodunda da hızını kesmedi ve aynı şekilde devam etti. Kırmızı-siyahlılar, 46 ila 60.dakikalar arasındaki 4.perilotta da yine rakip fileleri 12 kez havalandırdılar.

SON ÇEYREKTE GOL YAĞMURU

61 ila 75.dakikalar arasında 11 gol kaydeden Çorum FK’nın en golcü olduğu periyot ise, 76 ila 90+ arasındaki 6.perioyot oldu. Son çeyrek dediğimiz 76 ila 90+.dakikalar arasında tam 14 gol atan Çorum FK, özellikle son haftalarda bulduğu son saniye golleriyle kritik puanlar topladı. Kırmızı-siyahlı ekibin maçlarında, son çeyrekte tam 23 gol atıldı. Bu gollerin 14’ü Çorum FK’dan, 9’u ise rakip takımlardan geldi.

Çorum FK, en çok golü son çeyrekte atarken, yine en çok golü de bu periyotta yedi. 31 ila 45.dakikalar arasında 6 gol yiyen Çorum FK, 46 ila 60.dakikalar arasında 7, 61 ila 75.dakikalar arasında da kalesinde 8 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, 14 golle en golcü olduğu son çeyrekte ise 9 gol yedi. Son çeyrek, Çorum FK’nın en çok gol yediği periyot olarak dikkat çekti.

(Hüseyin AŞKIN)

