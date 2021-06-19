Çorum FK’nın listesindeydi, Süper Lig’e gitti

Çorum FK’nın transfer listesinde yer alan futbolculardan Burak Öksüz, Süper Lig ekibi Hatayspor’a transfer oldu.

Geçen sezonu 2.Lig ekibi Sakaryaspor’da geçiren Burak Öksüz, Çorum FK’nın transfer listesinde, üst sıralarda yer alıyordu. 25 yaşındaki stoper, Çorum FK’nın yanı sıra, birçok kulübün teklif sunduğu biliniyordu. Deneyimli savunma oyuncusu, teklifler arasında Süper Lig takımı Hatayspor’a “evet” dedi ve Güney ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK, Burak Öksüz’ün yerine takım arkadaşı Berkay Can Değirmencioğlu’nu renklerine bağlayarak stoper transferini sonlandırdı.

(Spor Serivisi)

