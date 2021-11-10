Çorum FK’nın liderlik şansı bulunuyor

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 12.hafta maçında bugün Vanspor FK’yı konuk edecek.

Deplasmanda Bayburt Özel İdare karşısında alınan 2-1’lik galibiyetle başlayan galibiyet serisini geçtiğimiz hafta yine deplasmanda grubun güçlü takımlarından Bodrumspor’u 2-1 yenerek 4 maça çıkartan Çorum FK, bugün Vanspor FK karşısında da 3 puan hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekip, zirvede yer alan Hekimoğlu Trabzon’la takipçisi Sivas Belediye’nin karşılaşacağı haftada galip gelirse, liderlik şansı da bulunuyor. Bu doğrultuda, tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Tamamen şampiyonluğa odaklanan Çorum FK’da, bugünkü maç öncesinde de yine önemli eksikler bulunuyor. Seçkin Getbay, Salih Zafer Kurşunlu, Muhsin Yıldırım, Mehmet Gürkan Öztürk ve Batuhan Er, bugünkü maçta forma giyemeyecekler.

Vanspor ise aldığı başarılı sonuçlara rağmen çalkantılı günler geçiriyor. Takıma ödeme yapılmaması üzerine futbolcuların antrenmana çıkmamalarının ardından başkan değişikliğine de gidildi. Son gelişmelerin takıma nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

24 puanlı 3.sıradaki Çorum FK ile 23 puanlı 5.sıradaki Vanspor FK arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak 12.hafta maçını Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak kırmızı-siyah derbide Aydın’ın yardımcılıklarını Hatay bölgesinden Necmi Demir ile Adana bölgesinden Emrah Uluçay yapacak. Hatay bölgesinden Erhan Kaya ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

