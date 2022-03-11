Çorum FK’nın ikinci yarı performansı iç açıcı değil

Çarşamba günü, 22.haftanın erteleme maçında, lider Sakaryaspor’a, deplasmanda 4-1 yenilen Çorum FK, ikinci yarının ilk10 maçlık periyodunu tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarının aynı periyodunda, ikinci yarının ilk 10 maçına göre 8 puan daha fazla toplarken, play-off potasında yer alıyordu. Çorum FK, ikinci yarıdaki performansıyla ise, play-off potasının 3 puan gerisine düştü.

21 PUAN TOPLADI

Sezona, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, “Rota kupa” sloganıyla, şampiyonluk hedefiyle başlayan Çorum FK, ilk 10 haftalık periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 21 puan topladı ve 3.sırada yer aldı. Bu maçlarda, 17 gol atan Çorum FK, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, 21 puanın 8’ini iç sahada, 13’ünü deplasmanda toplarken, evinde çıktığı 5 maçta, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 7 gol atan Çorum FK, 3 gol yedi.

DEPLASMANDA HİÇ YENİLMEDİ

Deplasmanda daha başarılı bir performans sergileyen Çorum FK, 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü ve hem ligin, hem de Türkiye liglerinin en başarılı deplasman takımı unvanını elinde bulunduruyordu.

İLK YARININ 8 PUAN GERİSİNDE

Sezonun ilk yarısını, 34 puanla 6.sırada tamamlayan Çorum FK’da, devre arasında yaşanan gelişmeler sonrası, Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve teknik direktör Ahmet Yıldırım istifa etti.

Ahmet Yıldırım’ın yerine teknik direktörlük görevine Ergün Penbe getirilirken, kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarı kadrosundan çok önemli futbolcuları kaybetti.

Ergün Penbe nezaretinde çıkılan 10 maçlık periyot, çok sancılı geçti. Çorum FK, ikinci yarının ilk 10 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan toplarken, 5 maçta da sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 10 maçta attığı 14 gole karşılık, 15 gol yedi.

RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

İlk yarıda, deplasmanda topladığı puanlarla play-off yarışındaki iddiasını sürdüren Çorum FK, ikinci yarıda ise, deplasmanda kaybettiği puanlarla potadan uzaklaştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı 5 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 4 puan toplarken, 3 maçı kaybetti. Bu maçlarda 3 gol atabilen Çorum FK, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Evinde de 5 maça çıkan Çorum FK, 3 galibiyet, 2 yenilgi alırken, 9 puan topladı. Bu maçlarda, 11 gol atan Çorum FK, 6 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarının ilk 10 haftalık periyodu sonunda, genel puan tablosunda, 47 puanla 9.sırada yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

