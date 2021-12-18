Çorum FK’nın ikinci yarı fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2.ve 3.Liglerde sezonun ikinci yarı programlarını açıkladı. 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın da maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2.Lig’de, ikinci yarı 16 Ocak’ta başlayacak olup, grup maçları 30 Nisan Cumartesi günü tamamlanacak.

Çorum FK’nın, ikinci yarının 19 haftalık periyodundaki 5 maçı Cumartesi günü, 11 maçı Pazar günü, 3 maçı da Çarşamba günü.

Çorum FK’nın, Ergene Velimeşespor, Sivas Belediye, Vanspor FK, İnegölspor ve Afjet Afyonspor maçları Cumartesi günü, Diyarbekirspor, Turgutluspor, Serik Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Sarıyer, Etimesgut Belediye, Bodrumspor, Ankaraspor, Hekimoğlu Trabzon, Niğde Anadolu FK ve Adıyaman Futbol Kulübü maçları Pazar, Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare ve Somaspor maçları ise Çarşamba günü oynanacak.

ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARI MAÇLARI

16 Ocak Pazar

Diyarbekirspor (D)

22 Ocak Cumartesi

Ergene Velimeşe

26 Ocak Çarşamba

Sakaryaspor (D)

30 Ocak Pazar

Turgutluspor

6 Şubat Pazar

Serik Belediye (D)

13 Şubat Pazar

Kahramanmaraş

19 Şubat Cumartesi

Sivas Belediye (D)

23 Şubat Çarşamba

Bayburt Özel İdare

27 Şubat Pazar

Sarıyer (D)

6 Mart Pazar

Etimesgut Bld.

13 Mart Pazar

Bodrumspor

19 Mart Cumartesi

Vanspor FK (D)

23 Mart Çarşamba

Somaspor

27 Mart Pazar

Ankaraspor (D)

3 Nisan Pazar

H.Trabzon

9 Nisan Cumartesi

İnegölspor (D)

17 Nisan Pazar

Niğde A.F.K.

24 Nisan Pazar

Adıyaman (D)

30 Nisan Cumartesi

Afyonspor