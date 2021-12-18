Çorum FK’nın ikinci yarı fikstürü belli oldu
Çorum FK, 16 Ocak’ta başlayacak olan sezonun ikinci yarısındaki 19 maçın 5’ini Cumartesi, 11’ini Pazar, 3’ünü ise Çarşamba oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2.ve 3.Liglerde sezonun ikinci yarı programlarını açıkladı. 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın da maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2.Lig’de, ikinci yarı 16 Ocak’ta başlayacak olup, grup maçları 30 Nisan Cumartesi günü tamamlanacak.
Çorum FK’nın, ikinci yarının 19 haftalık periyodundaki 5 maçı Cumartesi günü, 11 maçı Pazar günü, 3 maçı da Çarşamba günü.
Çorum FK’nın, Ergene Velimeşespor, Sivas Belediye, Vanspor FK, İnegölspor ve Afjet Afyonspor maçları Cumartesi günü, Diyarbekirspor, Turgutluspor, Serik Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Sarıyer, Etimesgut Belediye, Bodrumspor, Ankaraspor, Hekimoğlu Trabzon, Niğde Anadolu FK ve Adıyaman Futbol Kulübü maçları Pazar, Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare ve Somaspor maçları ise Çarşamba günü oynanacak.
ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARI MAÇLARI
16 Ocak Pazar
Diyarbekirspor (D)
22 Ocak Cumartesi
Ergene Velimeşe
26 Ocak Çarşamba
Sakaryaspor (D)
30 Ocak Pazar
Turgutluspor
6 Şubat Pazar
Serik Belediye (D)
13 Şubat Pazar
Kahramanmaraş
19 Şubat Cumartesi
Sivas Belediye (D)
23 Şubat Çarşamba
Bayburt Özel İdare
27 Şubat Pazar
Sarıyer (D)
6 Mart Pazar
Etimesgut Bld.
13 Mart Pazar
Bodrumspor
19 Mart Cumartesi
Vanspor FK (D)
23 Mart Çarşamba
Somaspor
27 Mart Pazar
Ankaraspor (D)
3 Nisan Pazar
H.Trabzon
9 Nisan Cumartesi
İnegölspor (D)
17 Nisan Pazar
Niğde A.F.K.
24 Nisan Pazar
Adıyaman (D)
30 Nisan Cumartesi
Afyonspor
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Antalyaspor
|16
|21
|14. Gaziantep FK
|16
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
|13. Mallorca
|17
|20
|14. Villarreal
|16
|19
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8