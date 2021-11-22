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Çorum FK’nın iç saha karnesi iç açıcı değil

Ligin geride kalan 14 haftasında, 27 puan toplayıp 15 puan kaybeden Çorum FK, bu kayıpların 11’ini evinde yaşarken, deplasmanda sadece 4 puan yitirdi.

Spor 22.11.2021, 21:15
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Çorum FK’nın iç saha karnesi iç açıcı değil

2.Lig Kırmızı Grupta, “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü, sahasında Ankaraspor’la 0-0 berabere kalarak bir yara daha alırken, evinde kaybettiği puan 11’e çıktı.
Ligin geride kalan 14 haftalık periyodunda, 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, topladığı 27 puanla 4.sırada yer alıyor. Zirvenin 5 puan gerisine düşen kırmızı-siyahlı ekip, attığı 21 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.
İÇERİDE TAM 11 PUAN KAYBETTİ
Çorum FK, 14 maçta topladığı 27 puanın sadece 10’unu içeride aldı. Evinde 7 maça çıkan kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda sadece 2 galibiyet alabilirken, 4 maçta berabere kalıp hanesine 10 puan yazdırdı. Ligdeki tek yenilgisini evinde alan Çorum FK, attığı 8 gole karşılık 7 gol yedi. Çorum FK, iç sahada, topladığından çok puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.
DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI
Çorum FK, kötü iç saha performansına karşılık deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde olduğu gibi, deplasmanda da 7 maç oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Çorum FK, 17 puan toplarken, sadece 4 puan kaybetti. 7 deplasman maçında rakip fileleri tam 13 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde ise 3 gol gördü.
Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda henüz yenilgi yüzü görmezken, Türkiye liglerinin en başarılı deplasman takımları sıralamasında üst yerde yer alıyor.
ÇORUM FK’NINİÇ SAHA MAÇLARI
Diyarbekirspor…1-1
Sakaryaspor…….0-0
Serik Bld………..1-0
Sivas Bld………..0-2
Sarıyer…………..5-0
Vanspor FK……..1-1
Ankaraspor……..0-0
 

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