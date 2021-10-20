Çorum FK’nın dış saha performansı, iç sahayı ikiye katladı

2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geride kalan 8 haftada 15 puan toplarken, bu puanların 5’ini evinde, 10’unu ise deplasmanda aldı. İç sahada sadece 2 gol atabilen Çorum FK, deplasman maçlarında rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, aynı gruptaki rakiplerinden Vanspor ve Beyaz Grup takımlarından Ispartaspor’la birlikte deplasmanda en çok puan takım olurken, averajla bu takımları geride bırakıp ligin en başarılı deplasman takımları sıralamasında zirveye oturdu.

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geride kalan 8 haftada 15 puan toplarken, bu puanların 5’ini iç sahada, 10’unu ise deplasmanda aldı. Kırmızı-siyahlılar, 2.Lig’in averajla en başarılı deplasman takımı durumunda.

EVDE 7 PUAN KAYBETİ

8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alıp sadece 1 kez yenilen Çorum FK topladığı 15 puanla 5.sırada yer alırken, attığı 10 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü.

8 maçın 4’ünü iç sahada, 4’ünü ise deplasmanda oynayan Çorum FK, iç sahada sadece Serik Belediyespor’u 1-0’lık skorla yenerken, Diyarbekirspor’a 1-1, Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı. Ligdeki tek yenilgisini evinde Sivas Belediyespor’a karşı 2-0’lık skorla alan Çorum FK, şampiyonluk yarışında kaybettiği 9 puanın 7’isini evinde verdi.

Gol bakımından da iç sahada kısır sonuçlara imza atan Çorum FK, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi. Kırmızı-siyahlılar, 4 iç saha maçında 3 gol yerken, 5 puan toplayabildiler.

DIŞARIDA ASLAN

İç sahada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında yara alan Çorum FK’nın buna karşılık deplasman performansı ise göz kamaştırıyor. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplarken, iç saha puan performansını ikiye katladılar. 8 maçta attığı 10 golün 8’ini deplasmanda bulan Çorum FK, buna karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda oynadığı maçlarda, Ergene Velimeşespor’u 4-0, Kahramanmaraşspor’u 2-0, Bayburt Özel İdare’yi 2-1 yenerken, Turgutluspor’la 0-0 berabere kaldı.

Çorum FK, 2.Lig’de mücadele eden 38 takım arasında averajla en iyi deplasman performansına sahip takım olarak dikkat çekiyor. Çorum FK’nın gruptaki rakiplerinden Silahtaroğlu Vanspor FK ile Beyaz Grup takımlarından Ispartaspor da 10’ar puan toplarken, averajla Çorum FK’nın gerisinde kaldılar.

ÇORUM FK’NI İÇ SAHA MAÇLARI

Diyarbekir…1-1

Sakaryaspor…0-0

Serik Bld……1-0

Sivas Bld……0-2

ÇORUM FK’NIN DEPLASMAN MAÇLARI

E.Velimeşe…4-0

Turgutluspor..0-0

K.Maraşspor..2-0

Bayburt…….2-1

(Hüseyin AŞKIN)

