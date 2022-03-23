Çorum FK’nın bu haftaki rakibi, 10 maçtır yenilmiyor

Çorum FK’nın, Cumartesi günü, 31.hafta maçında konuk olacağı Vanspor FK, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörlük görevine Erhan Altın’ın getirilmesiyle adeta şaha kalkarken, son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Sezona, teknik direktör Saffet İşler nezaretinde başlayan Vanspor, ligin başlamasına çok kısa bir süre kala kurulmasını rağmen, üst sıralardan kopmadı. Saffet İşler’le, 14.haftada Ankara deplasmanında, Etimesgut Belediye karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası yollar ayrılırken, takımın başına Turgay Karatekin getirildi.

Vanspor, Turgay Karatekin nezaretinde, beklenen sonuçları alamazken, ilk yarıyı 32 puanla 8.sırada tamamladı.

İkinci yarıya, Adıyaman deplasmanında aldığı 3-1’lik yenilgi ile başlayan Vanspor’da, teknik direktör Turgay Karatekin ile yolar ayrıldı ve takımın başına Erhan Altın getirildi.

Saffet İşler ve Turgay Karatekin dönemlerinde, 20 maça çıkan Vanspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 32 puan topladı. Bu maçlarda 28 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de yine 28 gol gördü.

Vanspor, Erhan Altın’la birlikte adeta uçuşa geçti. Altın döneminde 10 maç oynayan Vanspor FK, 6 galibiyet, 4 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. 22 puan toplayan ve 2,2 puan ortalaması tutturan Vanspor, attığı 15 gole karşılık, 8 gol yedi.

Play-Off’a kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlı takım, Cumartesi günü, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta, Çorum FK karşısında hem yenilmezliğini sürdürmek, hem de play-off umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

VANSPOR’UN SON 10 MAÇI

E.Velimeşe…..3-1

Sakaryaspor..1-1 D

A.Afyonspor..2-1

Turgutluspor…1-0

Serik Bld……2-1 D

K.Maraş……..1-0

Sivas Bld……2-2 D

Bayburt Ö.İ…..1-1

Diyarbekir…..1-0 D

Sarıyer……….1-1 D

(Hüseyin AŞKIN)

