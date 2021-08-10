Çorum FK’nın Bolu kampı kadrosu açıklandı

Teknik Direktör Aykan Atik'in raporu doğrultusunda belirlenen kadroya genç oyunculardan Hüseyin Can Sözüdoğru, Mert Aktaş ve İbrahim Enes Hoş dahil edilmedi. Yarın Bolu Abant Vonresort Otel'de gerçekleşecek olan kamp kadrosunda kalecilerden Hasan Hüseyin Akınay, Erdi Yokuşlu, Ahmet Hakan Leblebici ve Mahmut Eren Güler, defans oyuncularından Berkay Can Değirmencioğlu, Emre Öztürk, Salih Zafer Kurşunlu, Abdulhamit Yıldız, İsmet Benli, Sefa Akın Başıbüyük, Serkan Yavuz, Kürşat Altunkaya, Mertcan Aşcı, orta saha oyuncularından, Murat Yıldırım, Seçgin Getbay, Umut Kaya, Mikail Albayrak, Halil İbrahim Sönmez, Burak Çalık, Sabrican Vural, Hasan Küçcük, Muhsin Yıldırım, Kerem Pala ve Atakan Akkaynay, forvet oyuncularından ise Mehmet Gürkan Öztürk, Batuhan Er ve Kıvanç kaya yer aldı.

(Rıfat KARA)

