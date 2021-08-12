Çorum FK’nın Bolu kampı başladı

Bolu Abant Vonresort Otel'de dün saat 15.00'de toplanan teknik heyet ve futbolcular saat 18.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı öncesi deneyimli teknik adam saha içinde önce oyuncuları ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından gruplar halinde düz koşu ile başlayan antrenman açma germe hareketlerinin ardından sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenmanlarla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

