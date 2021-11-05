Çorum FK’nın Bodrumspor maçındaki taktiği belli oldu
Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı taktik antrenman ile Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Ahmet Yıldırım oyuncularından önde baskı kurmalarını istedi.
Dün, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 13.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Salih Zafer Kurşunlu, Batuhan Er ve Seçkin Getbay katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu.
Isınma koşuları ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Bodrumspor maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapıldı. Bu çalışma öncesi hücum oyuncuları ile kısa süren bir görüşme yapan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, oyuncularından önde baskı kurmalarını istedi. Baskı sonrası kazanılan toplarla hızlı bir şekilde hücuma çıkmaları gerektiğini de anlatan deneyimli teknik adam, “Rakip ceza sahası içerisinde çok adam ile gol aramalıyız. Dönen topları mutlaka almalıyız” diyerek oyuncularını uyardı.
Kırmızı-Siyahlılar taktik antrenmanın ardından açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamlayarak Bodrumspor maçının Çorum etabını tamamladı.
Çorum FK bu gün Ankara’dan uçakla Bodrum’a gidecekler.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6