Çorum FK’nın Bodrumspor maçındaki taktiği belli oldu

Dün, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 13.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Salih Zafer Kurşunlu, Batuhan Er ve Seçkin Getbay katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu.

Isınma koşuları ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Bodrumspor maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapıldı. Bu çalışma öncesi hücum oyuncuları ile kısa süren bir görüşme yapan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, oyuncularından önde baskı kurmalarını istedi. Baskı sonrası kazanılan toplarla hızlı bir şekilde hücuma çıkmaları gerektiğini de anlatan deneyimli teknik adam, “Rakip ceza sahası içerisinde çok adam ile gol aramalıyız. Dönen topları mutlaka almalıyız” diyerek oyuncularını uyardı.

Kırmızı-Siyahlılar taktik antrenmanın ardından açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamlayarak Bodrumspor maçının Çorum etabını tamamladı.

Çorum FK bu gün Ankara’dan uçakla Bodrum’a gidecekler.

(Rıfat KARA)