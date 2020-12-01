Çorum FK’nın 8 maçlık performansı iç açıcı değil
Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 4 de yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 8 puan toplarken, maç başına puan ortalaması 1,0 olarak gerçekleşti. Kırmızı-siyahlıların bu maçlarda kaybettiği puanlar ise topladığının tam iki katı.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 12.hafta maçları oynanırken, Çorum Futbol Kulübü, bay haftası ve koronavirüs nedeniyle 3 maçının ertelenmesi üzerine sadece 8 maç oynayabildi. Bu maçlarda toplanan puanların ortalaması 1,0, kaybedilen puanların ortalaması ise 2,0 olarak gerçekleşti.
SADECE İKİ KEZ KAZANABİLDİLER
Sezona sahasında Manisa FK karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi ile başlayan Çorum Futbol Kulübü, ikinci haftayı bay geçtikten sonra deplasmanda Kocaelispor’a 3-0’lık skorla boyun eğdi. Üçüncü maçında sahasında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan Çorum Futbol Kulübü, dördüncü maçında Bursa deplasmanında İnegölspor’u 3-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez galip geldi.
Beşinci maçında da sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0’la geçen Çorum Futbol Kulübü üst üste ikinci galibiyetini aldı.
SON 3 MAÇTA 1 PUAN
Niğde Anadolu FK maçından sonra rüzgâr tersine esmeye başladı. Altıncı maçında Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’a 1-0 yenilen ve iki maçlık galibiyet serisi sona eren Çorum Futbol Kulübü, yedinci maçında sahasında Ankara Demirspor’a 3-2’lik skorla boyun eğdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçları ertelenen Çorum FK, sekizinci maçında Pazar günü Anagold 24 Erzincanspor’la sahasında 2-2 berabere kaldı.
TOPLADIĞININ İKİ KATINI KAYBETTİ
8 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgisi bulunan Çorum Futbol Kulübü 8 puan toplarken, tam 16 puan kaybetti. 34 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü’nün 4 maç eksiği ile 26 puan gerisine düşen Çorum Futbol Kulübü, 19 puanla play-off potasının sınırında yer alan Sarıyer’in ise 2 maç eksiği ile 11 puan gerisinde yer alıyor.
ÇORUM FK’NIN MAÇLARI
Manisa FK….1-3
Kocaeli (D)…0-3
A.Afyonspor..1-1
İnegölspor (D)..3-2
Niğde A.FK….4-0
E.Velimeşe (D)..0-1
A.Demir……..2-3
24 Erzincan….2-2
(Spor Servisi)
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