Çorum FK’dan Üzülmez için geçmiş olsun mesajı

Çorum Futbol Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Dost kulübümüz Kocaelispor’un kıymetli Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’in rahatsızlığını öğrenmiş bulunmaktayız. Çorum FK ailesi olarak Sayın Üzülmez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız seninle Sayın Başkanım” ifadelerine yer verildi.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan da kendi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Özcan’ın paylaşımı şöyle: “Dost kulüp Kocaelispor’un kıymetli başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’in rahatsızlığını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli Başkana Allah’tan acil şifalar dileklerimle birlikte, şahsımın ve Çorum FK ailesinin dualarının kendisi ile olduğunu belirtmek isterim.”

(Hüseyin AŞKIN)