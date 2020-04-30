Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
378.581
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7991
EURO
7.6423
Belediye’den Ramazan sürprizi
Belediye’den Ramazan sürprizi
Diyanet’ten fitre ve zekat standı
Diyanet’ten fitre ve zekat standı
Kızılay'dan 3 bin maske
Kızılay'dan 3 bin maske
Dumlupınar’da yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu

Çorum FK’dan Üzülmez için geçmiş olsun mesajı

Çorum Futbol Kulübü, pankreas kanseri teşhisi konan Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 19:15
Çorum FK’dan Üzülmez için geçmiş olsun mesajı

Çorum Futbol Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Dost kulübümüz Kocaelispor’un kıymetli Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’in rahatsızlığını öğrenmiş bulunmaktayız. Çorum FK ailesi olarak Sayın Üzülmez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız seninle Sayın Başkanım” ifadelerine yer verildi.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan da kendi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Özcan’ın paylaşımı şöyle: “Dost kulüp Kocaelispor’un kıymetli başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’in rahatsızlığını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli Başkana Allah’tan acil şifalar dileklerimle birlikte, şahsımın ve Çorum FK ailesinin dualarının kendisi ile olduğunu belirtmek isterim.”

(Hüseyin AŞKIN)

İlgili Haberler
“ŞANSSIZLIK”
“ŞANSSIZLIK”
Garry Rodrigues'den 175 aileye gıda yardımı
Garry Rodrigues'den 175 aileye gıda yardımı
Bundesliga'nın 'seyircisiz' başlaması için Merkel'in kararı bekleniyor
Bundesliga'nın 'seyircisiz' başlaması için Merkel'in kararı bekleniyor
UEFA süre verdi
UEFA süre verdi
Tek kırmızı Ertuğrul’dan
Tek kırmızı Ertuğrul’dan
11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı
11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim