Çorum FK’dan üç ayrılık daha 

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarının devam ettiği Çorum FK’da 3 futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Biten sezonun devre arasında transfer edilen Murat Türkkan ve Ömer Bozan’ın yanı sıra, kiralık olarak kadroya katılan Oktay Balcı ile yolların ayrıldığı açıklandı. Çorum FK’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Murat Türkkan, Oktay Balcı ve Ömer Bozan’a, kulübümüze vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz” denildi.

Devre arasında Zonguldak Kömürspor’dan transfer edilen 38 yaşındaki stoper Murat Türkkan, kırmızı-siyahlı formayla 16 maça çıkarken, 2 sarı kart gördü.

Sarıyer’den transfer edilen 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Bozan, Çorum FK kariyerinde 18 maçta süre alırken, 4 gol kaydetti. Bu maçlarda 3 de sarı kart gören Ömer Bozan, devre arasında transfer edilen isimler arasında en çok gol atan oyuncu da oldu.

Devre arasında Pendikspor’dan kiralanan 24 yaşındaki golcü futbolcu Oktay Balcı ise 16 maçta forma şansı bulurken, 2 gol attı, 2 de sarı kart gördü.

Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Hüseyin Bak, Cengiz Ötkün ve Kerem Çağatay’la yollarını ayırmıştı.

(Spor Servisi)

