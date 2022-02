ÇORUM FK’DAN ALTIN PUAN: 1-1

STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu ***, Egemen Savran ***, Muratcan Ilgaz ***

4.HAKEM: Mustafa Aydın

SARIYER: Ömer **, Hüsnü **, Oğuzhan **, Selim **, Koray ** (Dk. 67 Nuri *), Mertcan ** (Dk. 75 Cihan *), Berat Çetinkaya **, Bertul ***, Bahri Can ***, Ramazan ** (Dk. 90+6 Adem), Taha ** (Dk.90+6 Barış)

YEDEKLER: Mehmet, Emirhan, Hüseyin, Berat Satılmış, Yaşar, Berkan.

TEKNİK DİREKTÖR: Ekrem Al

ÇORUM FK: Mahmut Eren ***, Mustafa Eren ** (Dk.79 Volkan Okumak *), Volkan Keskin ***, Berkay Can ***, Hakkı Can Aksu ***, Atakan ** (Dk.46 Batuhan **), H.İbrahim *** Aykut ***, Mehmet Akyüz ***, Mahsun ***, Burak ***

YEDEKLER: Ahmet Hakan, Fatih, Kürşat

TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe

GOLLER: Dk. 32 Bertul (Sarıyer), Dk. 90+2 Burak (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Hakkı Can (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Ömer, Hüsnü, Selim, Mertcan, Bahri Can (Sarıyer), H.İbrahim (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 28.hafta maçında konuk olduğu Sarıyer’le 1-1 berabere kalarak, çok önemli 1 puan aldı.

Birçok sakat ve cezalı oyuncusu bulunan ve bu yüzden sahaya alternatifin alternatifi oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11’le çıkan Çorum FK, maçın genelinde mücadeleci oyunu ile dikkat çekti.

Maça iyi başlayan Çorum FK, yine iyi oynadığı bölümde kalesinde golü gördü. 32.dakikada, Bertul Kocabaş, İstanbul ekibini 1-0 öne geçirirken, ilk kez ilk 11’de yer alan 18 yaşındaki Mahmut Eren, profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk golünü yedi.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Çorum FK, ikinci yarıya Atakan’ın yerine Batuhan’la başladı. Yine mücadeleci bir futbol sergileyen ve kontrolü rakibine hiç kaptırmayan Çorum FK, 90+2.dakikada Burak Çalık’la beraberliği sağladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca, karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 44’e yükselten Çorum FK, play-off umutlarını sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Sarıyer, puanını 28’e yükseltti.

DAKİKA 4: Çorum FK, Sarıyer ceza yayının 3-4 metre gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen H.İbrahim’in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 9: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Burak Çalık çalımlarla içeri girdi, vuruşunda top kaleci Ömer’de kaldı.

DAKİKA 13: Sarıyer atağında, Ramazan soldan içeri girdi, uzak köşeye gönderdiği top, kaleci Mahmut Eren’in kontrolünde, yandan auta gitti.

DAKİKA 26: Sağdan gelişen Sarıyer atağında, Bertul ortaladı, Koray kafayı vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 32: GOL! Sarıyer golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bertul’un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 40: Çorum FT etkili geldi. Orta alandan atılan ara topa hareketlenen Mehmet Akyüz kaleci ile karşı karşıya kaldı, kendisi vurmak yerine sağdan bindiren H.İbrahim’i topla buluşturdu, Halil İbrahim yerden bir vuruşla golü attı ama, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Çorum FK’lı futbolcuların itirazları, kararı değiştirmedi.

DAKİKA 45: Çorum FK atağında, H. İbrahim yayın sağındaki boşluğa kadar sokuldu, vuruşunda top yandan auta gitti.

DAKİKA 62: Ani gelişen Sarıyer atağında, soldan Berat ortaladı, penaltının sağından Ramazan gelişine voleyle topu kale gönderdi, Mahmut Eren gole izin vermedi.

DAKİKA 90+2: GOL! Çorum FK beraberlik golü geldi. Sağdan H.İbrahim’in içeri çevirdiği topu yakın mesafeden Burak Çalık tamamladı: 1-1.

DAKİKA 90+5: Ani gelişen Çorum FK atağında, Mehmet Akyüz ceza yayından sert vurdu, az farkla üstten aut.



(Hüseyin AŞKIN)