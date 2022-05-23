Çorum FK’da yönetim açıklanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Yalçın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri, Salı günü kulüpte düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna duyurulacak. Basınla tanışma toplantısı, saat 14.00’te başlanacak.

8,5 MİLYONA YAKIN ÖDEME YAPILDI

Öte yandan, Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın, göreve geldikten sonra öncelikli olarak futbolcu alacakları ve esnafa olan borçları ödedi. Bugüne kadar, 8,5 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)

