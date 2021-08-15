Çorum FK’da tempo arttı

Üçüncü etap hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar hafta sonu yaptığı antrenmanlarla tempoyu arttırdı.

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Otel Sahası’nda gerçekleşen antrenmanlara sakat futbolculardan Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Muhsin Yıldırım, Kıvanç Kaya ve Berkay Can Değirmencioğlu fizyoterapist Semihcan Aydın eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu Cumartesi gün gerçekleşen antrenmanda taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam ise Derince Belediyespor ile çift kale maç yaptı. Pazar günü gerçekleşen sabah antrenmanında 5’e 2 pas çalışması ve ayak tenisi oynayan Kırmızı-Siyahlılar, akşam ise kanat organizasyonlarına yönelik özel bir çalışma yaparak hafta sonunu tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.(Rıfat KARA)