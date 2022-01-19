Çorum FK’da sıkı hazırlık

Çorum Futbol Kulübü Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Erdi Yokuşlu, Atakan Akkaynak, Abdulhamit Yıldız, Kıvanç Kaya ve özel izinli olan Umut Kaya ile Muhammet Fettahoğlu katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman gruplar halinde yapılan pas çalışması ile devam etti. Daha sonra takımı 2'ye bölen Teknik Direktör Ergün Penbe bir gruba düz koşu yaptırırken, diğer gruba da yarı sahada taktik antrenman yaptırdı.

(Rıfat KARA)

