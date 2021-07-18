Çorum FK’da sakatlık şoku!

Kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk hedefledikleri yeni sezonun ilk etap hazırlıklarını sürdürürken, Muhammed Fettahoğlu’nun kalçasındaki rahatsızlığı nüksetti. Kalçasında kemik iliği ödemi bulunan deneyimli futbolcunun durumu İstanbul’da yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak. Bıçak altına yatma ihtimali yüksek olan Fettahoğlu, ameliyat olması durumunda büyük oranda sezonun ilk yarısını kapatacak.

KIVANÇ DA SAKATLANDI

Öte yandan, Kıvanç Kaya da geçtiğimiz sezon çapraz bağlarının koptuğu dizinden sakatlandı. Genç golcünün dizindeki hasar yapılacak kontrollerden sonra daha net şekilde anlaşılacak.

Kıvanç ve Muhammed Fettahoğlu’nun sakatlıklarının ciddi olması halinde Çorum FK’nın orta saha ve forvet hattına transfer yapması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

