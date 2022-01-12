Çorum FK’da Penbe dönemi
Spor 12.01.2022, 13:15 12.01.2022, 13:17
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Çorum Futbol Kulübü’nde Ahmet Yıldırım’dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Ergün Penbe getirildi.
Sezonun ilk yarısını 34 puanla 6.sırada tamamlayan Çorum FK’da Teknik Direktör sorunu çözüldü. Başkan Vekili Serkan Güney ve Sportif Direktör Yakup Ateş’in katıldığı imza töreninde 50 yaşındaki deneyimli teknik adam Ergün Penbe ile sözleşme imzalandı.
Ergün Penbe daha önce Kartalsor, Kayseri Erciyespor, Giresunspor, İnegölspor ve Tarsus İdman Yurdu takımlarında görev almıştı.
(Rıfat KARA)
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