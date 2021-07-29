Çorum FK’da neşeli idman

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah ve akşam antrenmanına sakatlığı devam eden futbolculardan Muhammet Fettahoğlu katılmadı. Diğer sakat futbolculardan Kıvanç Kaya, Umut Kaya, Abdulhamit Yıldız Hasan Küçcük ve Tarık Mayhoş ise takımdan ayrı fizyoterapist Semihcan Aydın eşliğinde çalıştı. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, kondisyon ağırlıklı antrenman ile devam etti. Bu çalışmanın ardından oyunsal taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlı futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Akşam saat 18.00’de gerçekleşen günün ikinci antrenmanı ise gruplar halinde düz koşu ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılacak tek antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

