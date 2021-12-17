Çorum FK’da Mehmet Akyüz bombası

Başkan Fatih Özcan’ın ikinci yarıda önemli takviyeler yapacağız açıklamasının ardından Çorum FK ilk bombasını patlattı.

İkinci yarıya daha iddialı girmek için kolları sıvayan Çorum FK yönetimi ön anlaşma sağladığı oyuncular ile görüşmelere başladı. Kırmızı-Siyahlı yönetim daha önce Süper Lig’de Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor gibi takımların formalarını giyen bu sezon başında ise Samsunspor’a transfer olan 35 yaşındaki golcü futbolcu Mehmet Akyüz ile anlaşma sağladı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Samsunspor forması ile 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkarken, hiç gol atma başarısı gösteremedi. (Rıfat KARA)

