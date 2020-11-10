Çorum FK’da koronavirüs planı hazır!

13 futbolcu ve 3 teknik ekipte kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Sancaktepe FK ve Amed Sportif Faliyetler maçı ertelenen Çorum Futbol Kulübü’nde tesisler izolasyona alındı. Konu hakkında açıklama yapan Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur, takıma 2 gün istirahat verildiğini belirtti. Bugün futbolculara ve teknik heyete ikinci kez test yapılacağını da ifade eden Baydur, “Bu test sonuçlarının ardından programımız netleşecek. Daha önceki test sonuçlarının belli olmasının ardından tesisleri tam olarak izolasyona almış durumdayız. Kimsenin giriş çıkış yapmasına izin vermiyoruz. Bugün yapılacak testlerin ardından sonuçların tekrardan pozitif çıkması halinde tüm futbolcular teknik heyet tarafından hazırlanan bireysel programlarını kendi odalarında yapacakları çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürecekler. Şu anda futbolcularımızdan dört tanesinde semptom var diğerlerinde her hangi bir belirti yok. Temennimiz bu süreci en kısa sürede atlatarak takım olarak çalışmalara sağlıklı bir şekilde başlamak” dedi.