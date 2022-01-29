Çorum FK’da kanat transferi
Spor 29.01.2022, 18:38
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Çorum Futbol Kulübü ara transfer döneminde kadrosunu bir oyuncuyla daha güçlendirdi.
Kırmızı- Siyahlı Kulüpten yapılan açıklamada sezonun ilk yarısında 3.Lig takımı Iğdır FK forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mahsun Çapkan ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.
Genç oyuncu kariyeri boyunca Fenerbahçe, Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Serik Belediyespor ve son olarak da Iğdır FK forması giydi.
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