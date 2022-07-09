ÇORUM FK’DA İMZA ŞOV!

FETTAHOĞLU SPORTİF DİREKTÖR

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın daha önce açıkladığı gibi, transfer bombaları Kurban Bayramı’nın ilk gününde patladı.

İlk olarak, Sportif Direktör açıklandı. Çorum FK’dan futbolcu iken, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle futbolu 30 yaşında bırakmak zorunda kalan Muhammed Fettahoğlu, sportif direktörlük görevine getirildi.

BERAT ALİ GENÇ DÖNDÜ

Fettahoğlu’ndan hemen sonra futbolcu transferleri de açıklandı. 2014-2015, 2015-2016 ve 2019-2020 Sezonlarında Çorum FK forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Berat Ali Genç yuvaya geri döndüğü açıklandı. Deneyimli futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Berat Ali Genç’in yanı sıra, Bayburt İl Özel İdare’den 30 yaşındaki stoper Mehmet Taşçı ile 2 yıllık, Somaspor’dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile 2 yıllık, Belediye Kütahyaspor’dan 27 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Enes Nalbantoğlu ile 2 yıllık, Şanlıurfaspor’dan 30 yaşındaki sol bek Erkan Kaş ile 2 yıllık, 1.Lig ekibi Keçiörengücü tarafından kiraya verilen ve geçen sezonu Nevşehir Belediyespor’da geçiren 22 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum FK’da, transfer görüşmeleri ve takımın başına getirilecek teknik direktörle ilgili görüşmeler devam ediyor.



(Hüseyin AŞKIN)