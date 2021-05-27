Çorum FK’da iki transfer

Yeni sezon planlaması doğrultusunda Teknik Direktör sorununu çözen Çorum FK yönetimi, dış transferde de düğmeye bastı. Kırmızı-Siyahlılar biten sezondaki rakiplerinden Uşakspor’dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Seçkin Getbay ile aynı yaştaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.

(Spor Servisi)