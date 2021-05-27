Çorum FK’da iki transfer
Çorum Futbol Kulübü Uşakspor’dan Seçkin Getbay ve Mehmet Gürkan Öztürk’ü renklerine bağladı.
Spor 27.05.2021, 16:54
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Yeni sezon planlaması doğrultusunda Teknik Direktör sorununu çözen Çorum FK yönetimi, dış transferde de düğmeye bastı. Kırmızı-Siyahlılar biten sezondaki rakiplerinden Uşakspor’dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Seçkin Getbay ile aynı yaştaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.
(Spor Servisi)
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