Çorum FK’da iki imza daha

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce kadrosunu Mehmet Gürkan Öztürk, Seçgin Getbay, Halil İbrahim Sönmez, Hasan Küçcük, Berkay Can Değirmencioğlu, Sabrican Vural, Serkan Yavuz, İsmet Benli, Batuhan Er, Murat Yıldırım, Burak Çalık ve Muhsin Yıldırım gibi isimlerle güçlendiren Kırmızı-Siyahlılar son olarak Çaykur Rizespor’dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ve Boluspor’dan 29 yaşındaki defans oyuncusu Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı. Başkan Fatih Özcan’ın da katıldığı imza töreninde iki futbolcuyla da 2 yıllık sözleşme imzalandı.



ATAKAN AKKAYNAK KİMDİR?

5 Ocak 1999 doğumlu olan Atakan Akkaynak futbola Bayern Leverkusen altyapısında başladı. Leverkusen’in altyapısında forma giydikten sonra 18 yaşında Hollanda’nın 3.Lig takımlarından Willem 2 takımına transfer oldu. 1 sezonluk Willem 2 macerasının ardından Türkiye’nin yolunu tutan genç futbolcu Çaykur Rizespor ile anlaştı. Daha sonra Rize’den tekrar Willem 2’ye dönen Atakan, son olarak Almanya 3.Lig ekiplerinden Türkgücü München’e transfer olan 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu ise Rizespor’da tamamladı.

3 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 26 karşılaşmaya çıkan Atakan Akkaynak, altyapıda forma giydiği dönem ise 105 maça çıkma başarısı gösterirken, 22 kez de fileleri sarsmayı başardı.



EMRE ÖZTÜRK KİMDİR?

26 Ağustos 1992 Kayseri doğumlu olan Emre Öztürk, futbola Kayseri Erciyespor’da başladı. Erciyesspor altyapısında futbol oynadıktan sonra 2016 yılında Sivasspor’da 600 Bin TL karşılığında transfer oldu. Sivasspor’un ardından Manisaspor, Elazığspor, Afjet Afyonspor, İnegölspor formalarını terleten 29 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 1.Lig ekiplerinden Boluspor’a transfer oldu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1.Lig’de 112, Süper Lig’de 36, 2.Lig’de ise 12 karşılaşmaya çıkan Emre Öztürk, 6 kez de rakip fileleri sarstı.

(Rıfat KARA)

