Çorum FK’da Hasan Küçcük takımdan ayrıldı!

Çorum Futbol Kulübü’nde ayrılan futbolcular kervanına Hasan Küçcük de katıldı. Daha önce Salih Zafer Kurşunlu, Mikail Albayrak, Seçkin Getbay ve Sabrican Vural ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlılar ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Küçcük ile yollarını ayırdı.

Çorum FK resmi instagram sayfasından Hasan Küçcük ayrılığı şu sözlerle duyuruldu; “Profesyonel futbolcularımızdan Hasan Küçcük takımdan ayrılmak istediğini kulübümüze bildirmesi üzerine bu gün itibariyle yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.

IĞDIR İLE ANLAŞTI

Çorum FK ile yollarını dün itibariyle ayıran 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Küçcük’ün 3.Lig takımlarından Iğdır FK ile anlaştığı öğrenildi.

(Rıfat KARA)

