Çorum FK’da hareketli günler başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını nedeniyle alt ligleri sonlandırması üzerine sezonu tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına start verdi. Bu doğrultuda ilk olarak teknik direktör Bahri Kaya Çorum’a davet edildi.

RAPORU İLE GELDİ

Çorum Futbol Kulübü’nün “Hedef 3 yılda 1.Lig” projesinde takımın başında yer alacak olan Teknik Direktör Bahri Kaya, akşam saatlerinde Çorum’a geldi. Daha önce prensip anlaşmasına varılan deneyimli teknik adam, Çorum’a ayrıntılı bir raporla geldi. Gazetemizin basıma girdiği saatlerde Başkan Fatih Özcan ve Bahri Kaya arasındaki görüşme henüz başlamamıştı.

Görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi aldığımız Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, “Bahri Hoca ile daha önce anlaşmıştık ama şartları belirlememiştik. Şartları belirledikten sonra kendisi ile sözleşme imzalayacağız.

Bahri Hoca sözleşme imzaladıktan sonra kendisinden daha önce istediğim ayrıntılı raporu sunacak. Bu rapora göre gidecek ve kalacak futbolcuları açıklayacağız. Kalacak futbolcularla hemen iç transfer görüşmelerine başlayacağız.

İç transferi tamamladıktan sonra dış transfere yoğunlaşacağız. Alacağımız futbolcular yüzde 50 oranında belli zaten” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)