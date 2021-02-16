Çorum FK’da Durmak yok!

Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor’u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Kırmızı-Siyahlılar, Perşembe günü oynanacak İnegölspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde gerçekleşen antrenmana Afyonspor maçında sakatlanan Eren Tokat katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Afyonspor maçında oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, daha az süre alanlar ve oynamayanlar ise önce dar alanda pas çalışması daha sonra geniş alanda çok kaleli taktik bir çalışma yaptı. Öte yandan bir süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı düz koşu yapan Mehmet Sedef ise dün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Çorum Futbol Kulübü bugün saat 12.30’da yapacağı antrenman ile İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)