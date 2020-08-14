Çorum FK’da durmak yok!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü dün de çift idman yaparak günü tamamladı.
Spor 14.08.2020, 21:45
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü dün de çift idman yaparak günü tamamladı.
Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana Umut Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Sabah saat 6.30’da gerçekleşen günün ilk antrenmanında Kırmızı-Siyahlı futbolcular polar saat ile eşik koşuları yaparken, saat 17.30’da gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise dayanıklılık parkuru ve 2 kaleli oyun antrenmanı yaptı.
Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanlar ile devam edecek.
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