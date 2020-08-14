Çorum FK’da çift mesai

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana yeni transfer Umut Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Sabah 6.30’da gerçekleşen günün ilk antrenmanında 3 bölümden oluşan aerobik koşular yapan Kırmızı-Siyahlılar, saat 17.30’da gerçekleşen akşam antrenmanında ise yine 3 grup halinde dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)