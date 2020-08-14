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Çorum FK’da çift mesai

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Spor 14.08.2020, 00:05
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Çorum FK’da çift mesai

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana yeni transfer Umut Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Sabah 6.30’da gerçekleşen günün ilk antrenmanında 3 bölümden oluşan aerobik koşular yapan Kırmızı-Siyahlılar, saat 17.30’da gerçekleşen akşam antrenmanında ise yine 3 grup halinde dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)

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