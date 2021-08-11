Çorum FK’da Bolu kampı başlıyor

12 Temmuz’da başlayan Çorum etabı 8 Ağustos’ta yapılan son antrenman ile tamamlanmıştı. 2 günlük izinin ardından bugün Bolu Abant Vonresort Otel’de saat 15.00’de toplanacak olan Kırmızı-Siyahlılar akşam saat 18.00’de yapacağı antrenman ile üçüncü etap hazırlıklarına start verecek.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI BELLİ OLDU

Çorum Futbol Kulübü bugün Bolu’da başlayacak olan üçüncü etap hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Teknik Direktör Aykan Atik’ten alınan bilgilere göre, Kırmızı-Siyahlılar 11 günlük Bolu kampında 14, 16, 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde Ankara Demirspor, Zonguldak Kömürspor ve 3.Lig takımı Derince Belediyespor ile hazırlık maçı oymayacak. 21 Ağustos’ta oynanması planlanan hazırlık maçının rakibi ise daha sonra açıklanacak.

(Rıfat KARA)

