Çorum FK’da bir ayrılık daha 

Yeni sezon planlaması noktasında Çorum FK yönetimi iç transferde hummalı bir çalışma içerisine girdi. Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlılar dün de 1 futbolcu ile yolların ayrıldığını resmi sayfadan duyurdu.

Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde, Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Çağatay ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine kulübümüze vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz” denildi.

(Spor Servisi)

