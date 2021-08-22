Çorum FK’da ayrılık şoku!

Yeni sezonda “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK’nın Bolu kampı bu sabah yapılan antrenmanla sona ererken, Teknik Direktör Aykan Atik’le yollar ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, takımın oynadığı hazırlık maçlarındaki futboldan memnun kalmayan Başkan Fatih Özcan, yolları ayırma kararı aldı. Aykan Atik’in yerine göreve getirilecek isim henüz netlik kazanmazken, iki ismin ön plana çıktığı ve ilk etapta bu isimlerle temasa geçileceği öğrenildi.

(Hüseyin AŞKIN)