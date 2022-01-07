Çorum FK’da ayrılık! Mikail Albayrak 52 Orduspor’da

2018-2019 sezonu başında Aydınspor’dan Çorum FK’ya transfer olan ve 4 sezondur Kırmızı-Siyahlı formayı giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Mikail Albayrak dün itibariyle Çorum FK defterini kapattı. 4 sezonda Kırmızı-Siyahlı forma ile 105 maça çıkan ve bir şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu 3.Lig 2.Grup takımlarından 52 Orduspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mikail Albayrak Çorum FK forması ile son 4 sezonda çıktığı 105 maçta rakip fileleri 11 kez sarsma başarısı gösterirken, 14 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

(Rıfat KARA)

