Çorum FK’da 2.etap hazırlıkları başladı

Çorum FK’da iki günlük izinin ardından 2.etap hazırlıkları bugün yapılan antrenman ile başladı.

16 Temmuz’da top başı yapan Kırmızı-Siyahlılar 22 Temmuz Cuma günü yaptığı son antrenmanın ardından ilk etabı tamamlamıştı. Futbolculara iki gün izin veren Teknik Direktör Mert Nobre saat 18.00’de gerçekleştirdiği antrenmanla 2.etap hazırlıklarına start verdi. Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Mert Nobre 2.etap çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve topla yükleme çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı sonlandırdı.

(Rıfat KARA)

